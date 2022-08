Niente da fare per Macko Esports: arriva sconfitta a inizio EU Masters 2022

Come già sappiamo, Macko Esports è l’unica squadra italiana all’European Masters 2022 Summer. Nel tardo pomeriggio odierno si è tenuto il primo match contro l’organizzazione islandese Dusty e ad avere la meglio è stata proprio quest’ultima squadra.

Partiamo però dalla fase di pick e ban. Il coach Cristo si è affidato a sorpresa a campioni mai visti durante il PG Nationals 2022 Summer Split, ovvero Renekton, l’accoppiata bot Lucian/Nami, e i sorprendenti Heimerdinger nella Midlane e Shaco nella giungla, dove quest’ultimo è la prima volta che appare nelle mani del jungler Cboi. Dall’altra parte della Landa degli Evocatori, invece, i Dusty hanno fatto affidamento a Sejuani, Aphelions/Nautilus nella Botlane, Wukong nella giungla e Leblanc nella Midlane.

L’inizio è stato arduo, con un’invasione da parte dei Dusty che è costato il primo sangue, ergo un vantaggio iniziale agli avversari dei Macko Esports. I primi dieci minuti sono stati poco piacevoli per i rappresentanti del Belpaese che, nonostante diversi scambi aggressivi a loro vantaggio, hanno poi perso scontri importanti e accumulato uno svantaggio monetario non indifferente. C’è stato qualche buon tentativo di recupero da parte di Cboi e ACD, ma già ai 15 minuti si è arrivati a quasi 6mila monete in meno rispetto ai Dusty.

Il deficit accumulato è stato presagio del destino dei Macko Esports in questo opening match dell’edizione estiva dell’European Masters 2022. Nonostante l’ottimo drago rubato da Cboi e un barone rubato sotto il naso dei Dusty ai 20 minuti, non è stato possibile recuperare lo svantaggio economico per affrontare lo scaling pericoloso della composizione avversaria.

L’esordio dei Macko Esports alla massima competizione semi-professionistica europea è stato quindi tutt’altro che convincente, considerato che i Dusty hanno chiuso la pratica con molta comodità in poco più di 30 minuti. È chiaro che la tensione del primo match in assoluto dell’EU Masters estivo abbia giocato a sfavore del team italiano, ma anche la scommessa su due pick insolite non è stata vincente. Insomma, c’è già lavoro da fare per mostrare le capacità dei Macko sul palcoscenico europeo.

Per maggiori informazioni sul format, eccovi il programma completo del torneo European Masters.