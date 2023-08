Macko Esports: aspettando gli EMEA Masters, rivivete la trionfale finale dei PG Nationals

In attesa degli EMEA Masters, pronti a partire la prossima settimana, i ragazzi di Macko Esports ci offrono l'opportunità di rivivere la cavalcata trionfale al Summer Split del PG Nationals 2023, dove si sono laureati campioni italiani per la quinta volta nella loro storia, da una prospettiva privilegiata.

Introdotto dal CEO & Founder Antonio Todisco, l'ultimo VLOG ci permette di rivivere l'intera giornata del 5 agosto 2023, un'altra data da ricordare per Macko Esports. Dal viaggio da Monopoli (dove ha sede la Gaming House del team) a Milano (dove è stata disputata la prima finale dal vivo in quattro anni), fino ai momenti salienti del match vinto per 3-1 contro i Dsyre, che li ha incoronati ancora una volta campioni.

Nel mezzo, è possibile godersi gli interventi del boss Todisco, dell'Esport Director Andrea KORAX Planamente e dell'Head Coach Riccardo RHARESH Tata, e soprattutto empatizzare con gli artefici dell'impresa - i pro player Sixten SIX10 Hull (Mid Laner), Markus ACD Kapp (Top Laner), Vittorio CLICK Massolo (Support), Casper Bo CBOI Simonsen (Jungler) e Teodor VZZ Cholakov (Bot Laner) - osservando i loro rituali pre-partita, l'impegno profuso durante il match e la gioia dei festeggiamenti. Ulteriori soddisfazioni sono arrivate per SIX10 e CBOI, il primo eletto miglior giocatore della finale e il secondo insignito con il premio Power Score.

I Macko Esports sono ora impegnati in quel di Monopoli ad allenarsi in vista della prossima competizione che li vedrà protagonisti, gli EMEA Masters Summer, per i quali hanno strappato un pass diretto proprio vincendo i PG Nationals 2023. I gruppi verranno formati oggi 17 agosto, mentre la Group Stage comincerà lunedì 21 agosto. Potrete seguire i Macko Esports sintonizzandovi sul canale Twitch PG Esports LoL.