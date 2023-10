Macko Esports: Ultima Battaglia da guerrieri, si vola in finale a Lucca Comics & Games!

Dopo una straordinaria performance estiva nel Main Event di EMEA Masters, i Macko Esports sono chiamati a replicare i successi ottenuti in questo split competitivo nel torneo off-season PG Nationals Ultima Battaglia organizzato da PG Esports.

I Macko hanno dato il massimo durante la competizione, portando a casa ottimi risultati: nella fase Group Stage, si affermano come squadra imbattuta del torneo, avanzando fino alle semifinali, dove trionfano contro i DSYRE in quello che è stato un vero proprio rematch della finale estiva del PG Nationals Summer Split.

Macko Esports si qualifica così per la finale LAN di Ultima Battaglia, in programma il prossimo 4 novembre nell'affascinante cornice di Lucca Comics & Games, con la fiera toscana che diventa palco di un grande evento Esport. Una ottima occasione per vedere un match dei Macko dal vivo e fare il tifo per la squadra pugliese nella finalissima del torneo autunnale di PG Esports.

Un risultato di grande livello che sottolinea il duro lavoro svolto dallo staff e dalla squadra Macko Esports durante l'intero split competitivo, confermando i risultati raggiunti durante il Main Event di EMEA Masters ad agosto 2023.