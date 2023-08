Macko Esports campioni per la quinta volta: battono Dsyre e vincono i PG Nationals

I Macko Esports hanno compiuto un'altra impresa conquistando i PG Nationals 2023 di League of Legends per la quinta volta nella loro storia (e su sei edizioni complessive del campionato italiano).

Favoriti fin dalla vigilia, i ragazzi di Macko Esports hanno battuto per 3-1 Dsyre, per la prima volta in finale ai PG Nationals. Nonostante abbia offerto una buona prestazione, il giovane team non ha potuto nulla contro la maggiore esperienza dei Macko, che laureandosi campioni italiani per la quinta volta possono adesso riprovare a ricucire la striscia positiva interrotta lo scorso anno dagli Atleta Esport, vincitori dei PG Nationals 2022.

Al termine della finale, disputatasi dinanzi ad pubblico di nuovo dal vivo dopo quattro anni di stop causa covid, due giocatori dei Macko sono anche stati premiati con dei riconoscimenti individuali. Al jungler Cboi è andato il premio Power Score, mentre il midlaner Six10 si è aggiudicato il premio di miglior giocatore della finale.

Soddisfazione anche in casa Dsyre, con il support Nash che si è portato a casa il premio individuale più prestigioso, quello di MVP della Regular Season.

Ogni anno le prime due squadre dei PG Nationals di League of Legends ottengono l'accesso agli EMEA Masters, dove si sfidano i migliori team e i migliori giocatori delle altre ERL, ovvero le leghe EMEA ufficiali del gioco. È stato così anche quest'anno: i Macko avranno la possibilità di partecipare agli EMEA Masters 2023 Summer direttamente dalla fase a gironi, mentre i Dsyre dovranno partire dai Play-In per ottenere la chance di partecipare al Main Event.

Appuntamento dunque agli EMEA Masters 2023 Summer, che si disputeranno dal 21 agosto all'8 settembre. I Macko sono già stati assegnati al Girone 3 assieme ai Movistar Riders (vincitori della SuperLiga spagnola), AllorBank Team (campioni dell'Ultraliga polacca) e un quarto team che dovrà emergere alla Prime League tedesca.