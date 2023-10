Macko Esports carichi per l'Ultima Battaglia: al via il nuovo torneo PG Nats

Martedì 2 ottobre inizia il nuovo torneo PRO-AM Ultima Battaglia, organizzato da PG Esports, evento che vedrà Macko Esports in prima fila con l'obbiettivo di conquistare il titolo di campione durante la finalissima del 4 novembre a Lucca Comics & Games 2023.

Il team Macko si presenta al via del nuovo appuntamento con lo stesso roster che ha permesso alla squadra di vincere il titolo di campione ai Summer Split del PG Nats lo scorso mese di agosto:

Markus "ACD" Käpp

Sixten "Six10" Hull

Teodor "Vzz" Cholakov

Vittorio "Click" Massolo

Casper Bo "Cboi" Simonsen

Il calendario di Ultima Battaglia prevede al momento quattro gare, secondo questo calendario:

2 ottobre alle 21:00: Macko Esports vs Atleta Esports

4 ottobre alle 21:00: Macko Esports vs DREN Esports

5 ottobre alle 21:00: Macko Esports vs aNc Outplayed

6 ottobre alle 19:00: Macko Esports vs NOVO Esports

Il torneo prosegue poi con i playoff nei giorni 8 e 9 ottobre, 16 e 17 ottobre, mentre la finale in LAN si terrà il 4 novembre nella cornice di Lucca Comics & Games, trasformando così la fiera toscana in un grande palcoscenico per l'eSport internazionale.

Obiettivo di Macko Eports è quello di raggiungere la fase finale e uscire vincitori da Ultima Battaglia. Macko si sta preparando per il PG Nats Spring Split 2024, gli impegni per la squadra con sede in Puglia non finiscono mai e il calendario delle prossime settimane si presenta già ricco di eventi.