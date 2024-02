Macko eSports carichi per la quarta settimana del LIT 2024 Spring: quando e dove seguirli

Messa in archivio la terza tornata del League of Legends Italian Tournament 2024 Spring, che li ha visti gioire a metà con una vittoria e una sconfitta, i ragazzi di Macko Esports sono già con la testa e il cuore ai due match che li attendono questa settimana. Tirate fuori l'agenda, ecco quando e dove seguirli.

Macko Esports | I match della quarta settimana del LIT 2024 Spring

La corsa di Macko Esports verso i Play Off riprende alle ore 21:30 di mercoledì 14 febbraio, quando i nostri saranno chiamati ad affrontare Eko Academy, per poi proseguire alle 19:00 di giovedì 15 febbraio contro AnC Outplayed. Quest'ultima partita si preannuncia molto importante per delineare gli equilibri sul podio, dato che attualmente Macko Esports ed AnC Outplayed condividono la terza posizione della classifica generale, avendo un identico ruolino di marcia composto da quattro vittorie e due sconfitte.

Ricapitolando, ecco gli appuntamenti che dovete segnare sull'agenda:

Mercoledì 14 febbraio ore 21:30 - Macko Esports vs Eko Academy

Giovedì 15 febbraio ore 19:00 - Macko Esports vs AnC Outplayed

Potrete seguire entrambi i match a partire dagli orari indicati sul canale Twitch ufficiale del League of Legends Italian Tournament. Ricordiamo che l'edizione primaverile del LIT 2024 è composta da un totale di sette settimane, dunque proseguirà fino all'8 marzo 2024. Dopodiché, le prime quattro squadre in classifica otterranno l'accesso ai Play Off, con le prime due che cominceranno nel Winners' Bracket.