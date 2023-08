Macko Esports: la corsa continua, nuovo successo agli EMEA Masters Summer 2023

Dopo aver aperto alla grande gli EMEA Masters Summer Season 2023, la squadra con base a Monopoli continua la sua corsa con successo dominando di fatto il Gruppo C diventando così capolista a discapito di avversari altrettanto agguerriti.

Macko Esports, già campioni in carica PG Nationals Summer Split 2023, stanno affrontando con ottimi risultati anche l'impegnativa prova degli EMEA Masters, una corsa iniziata battendo durante la prima giornata il team campione di francia Karmine Corp e in sequenza Nativx e Anorthosis Famagusta.

La giornata del 23 agosto non è stata da meno con una seconda vittoria ai danni di Karmine Corp, Nativx e Anorthosis Famagusta, risultato che permette ai Macko di continuare il proprio trionfante cammino agli EMEA Masters Summer, essendo di fatti imbattuti nel Gruppo C con sei partite giocate e sei vittorie.

Per seguire le imprese dei Macko agli EMEA Masters Summer 2023 sintonizzatevi sul canale Twitch PG Esports LOL, inoltre potete seguire Macko Esports su Instagram e sul sito ufficiale per essere sempre aggiornati sui risultati degli incontri e su tutte le prossime partite in programma per la squadra italiana.

E non dimenticate di (ri)guardare il video della vittoria dei Macko alla finale del PG Nationals Summer Split 2023 di inizio agosto. evento che ha portato alla squadra di Monopoli una notevole visibilità nazionale e internazionale.