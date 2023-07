Macko Esports domina al PG Nats Summer 2023 con 13 vittorie e vola ai Playoff!

Si è conclusa alla grande per i Macko Esports la Regular Season del League of Legends PG Nationals 2023 Summer Split: la squadra porta a casa un risultato record di 13 vittorie ed una sconfitta mantenendo il primo posto in classifica dalla prima partita e fino alle fasi conclusive della stagione regolare.

Nel corso dell'evento, Macko Esports è stata definita dai telecronisti del PG Nationals la squadra più solida del campionato insieme a Dsyre, in particolare è stata notata e apprezzata la crescita del midlander Six10, diventato di partita un partita un giocatore più completo e un avversario ancora più temibile.

Roster Macko Esports

MARCUS "ACD" KÄPP 22, Estonia - Toplaner

SIXTEN "SIX10" HULL 19, Svezia - Midlaner

CASPER "CBOI" BO SIMONSEN 24, Danimarca - Jungler

TEODOR "VZZ" CHOLAKOV 23, Bulgaria - Botlaner

VITTORIO "CLICK" MASSOLO 24, Italia - Support

Staff tecnico

ANDREA "KORAX" PLANAMENTE Team manager & Esports Director

RICCARDO "RHARESH" TATA Head Coach

NATASHA "TASH" HILLTOUT Assistant Coach

FRANCESCO "ZEST" DELL'ACCIO Performance Coach

Macko Esports si è qualificata dunque per i Playoff del 26 e 27 luglio, la squadra e lo staff tecnico sono ora riuniti in boot camp alla gaming house di Monopoli per prepararsi al meglio in vista delle prossime partite e della finale confermata per sabato 5 agosto a Milano.



Obiettivo di Macko Esports è quello di riconfermarsi campioni d'Italia e mantenere una buona performance nel Group Stage. Potete seguire le imprese della squadra in diretta su Twitch in co streaming sul canale della content creator Martina Revangel.