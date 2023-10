Macko Esports dominano la prima fase del PRO-AM Ultima Battaglia di PG Esports

Inizia alla grande la nuova stagione dei Macko Esports: dopo il leggendario successo estivo al PG Nats Summer Split e le prestazioni da record agli EMEA Master Summer 2023, la squadra pugliese è impegnata ora nel torneo PRO-AM Ultima Battaglia di PG Esports.

I Macko Esports concludono il Group Stage come squadra imbattuta del torneo, il team affronta gli ENEMI3S nel primo match dei playoff vincendo la Bo3 con una risultato di 2 a 0, avanzando così nel Winner Bracket e ad un solo match dalla finale. Viene confermato nuovamente il roster dello split del PG Nationals, composto da:

Markus "ACD" Käpp

Casper Bo "Cboi" Simonsen

Sixten "Six10" Hull

Teodor "Vzz" Cholakov

Vittorio "Click" Massolo

Il prossimo appuntamento è in programma nei giorni 16 e 17 ottobre per il match decisivo che

eleggerà il primo team che accederà alla Finale LAN in programma a Lucca Comics & Games il 4 novembre. Ma prima c'è ancora una Ultima Battaglia da affrontare!

Obiettivo di Macko Eports è quello di raggiungere la fase finale e uscire vincitori da Ultima Battaglia. Macko si sta preparando per il PG Nats Spring Split 2024, gli impegni per la squadra continuano anche in queste settimane con una stagione autunno/inverno all'insegna della preparazione tecnica in vista dei grandi appuntamenti in programma il prossimo anno.