Macko Esports dominerà Rainbow Six Siege anche nel 2022?

La pausa invernale delle competizioni ufficiali esport di Rainbow Six Siege sarà un’occasione di meritato riposo anche per i team italiani che alla Milan Games Week & Cartoomics 2021 hanno dato spettacolo. Il 2022, però, cosa ci riserverà? I campioni in carica Macko Esports riusciranno a dominare la scena anche nel Winter Split?

La rivalità tra Macko Esports e i Mkers è oramai storica: dopo la vittoria del titolo invernale da parte dei Macko nel 2020, i Mkers hanno ripreso il controllo del trono nel contesto della competizione primaverile 2021 e, infine, ridato lo scettro al team di Monopoli proprio lo scorso novembre. Divenuti dunque campioni durante il loro primo evento LAN, i Macko Esports (composti da Alat1on, j3n4, T3b, g3r0 e Sloppy) potranno riposarsi.

Tra l’altro, se non lo sapete, l’organizzazione fondata da Antonio Todisco nel 2020 è una delle poche in Italia con una gaming house come si deve: un complesso da sogno, da ben 4000 mq con sale streaming, spazi per conferenze, piscine e una sala LAN da ben 12 stazioni. Insomma, il meglio del meglio per far riposare e allenare i team di League of Legends, Rainbow 6 Siege, Valorant e Fifa 22.

Tornando però all’FPS strategico di casa Ubisoft, al momento non si prevedono cambi di roster in vista del PG Nationals Spring 2022: squadra che vince, del resto, non si cambia. Riusciranno ad aggiungere un terzo titolo al palmarès? Lo scopriremo soltanto la prossima primavera.