Macko Esports eliminati da EU Masters 2022, ma arriva vittoria contro S04

L’esordio con sconfitta per Macko Esports all’EU Masters 2022, massima competizione semi-professionale europea di League of Legends, è stato solo l’inizio di una avventura non proprio positiva per il team pugliese. Dopo l’ultima giornata, la squadra è stata eliminata ma non senza vincere un match contro Schalke 04.

Nella giornata di ieri, lunedì 5 settembre 2022, abbiamo assistito alla mega-giornata dedicata al girone dove si colloca proprio il team guidato da coach Cristo: il primo match è stato proprio quello tra Macko Esports e l’organizzazione francese GameWard, dove quest’ultima ha infine avuto la meglio dopo un inizio convincente, un tentativo di recupero da parte di Macko Esports e la vittoria finale. A influire su questo risultato è certamente stata la superiore esperienza internazionale della compagine transalpina, data la presenza di Czekolad e Innaxe.

La successiva sconfitta di Schalke 04 contro Dusty ha sancito l’eliminazione definitiva di Macko Esports, ma prima c’è stata proprio la vittoria degli italiani contro l’organizzazione tedesca precedentemente collocata nella massima serie europea LEC. Per concedere un po’ di spettacolo nel finale dell’avventura all’European Masters 2022, HawHaw ha selezionato Heimerdinger nella Midlane, ed è stata una scelta infine azzeccata dato il vantaggio accumulato contro la LeBlanc di Decay. Tuttavia, a guidare la squadra è stato in particolar modo ACD con il suo Renekton, il quale superato la Sejuani di Elite Joint di oltre 2.000 Gold a 15 minuti. Essenziale è stato l’aiuto di Cboi con Wukong, oltre allo scaling di Click con Senna tra le mani.

L’uscita dalla competizione è certamente spiacevole, soprattutto considerato il sorteggio apparentemente favorevole prima dell’apertura del girone. Questa resta comunque un’esperienza utile alla crescita di Macko Esports, che non vediamo l’ora di rivedere su questo palcoscenico.

