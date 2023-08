Macko Esports agli EMEA Masters: al via la Group Stage, date e orari dei match

Per i Macko Esports è ormai tempo di archiviare i festeggiamenti per la vittoria del quinto titolo italiano ai PG Nationals 2023 e di concentrarsi sul Main Event degli EMEA Masters Summer, al via oggi 21 agosto con la Group Stage. Ecco quando giocano e chi devono sfidare i ragazzi di Monopoli!

I Macko Esports sono stati assegnati al Gruppo C, ciò significa che sono chiamati a confrontarsi con Anorthosis Famagusta (squadra greca che ha ottenuto la qualificazione alla Group Stage passando dai Play-In), Nativx (team irlandese vittorioso ai NLC 2023 Summer Playoffs del Nord Europa, proveniente dal Pool 2) e Karmine Corp (campioni francesi della LFL 2023 Summer Season, tra le squadre facenti parte del Pool 1).

Ogni confronto consta di un match di andata e uno di ritorno, dunque tirate fuori l'agenda e segnatevi tutti gli appuntamenti dei Macko Esports:

Programma del 21 agosto 2023

Alle 17:00 contro Karmine

Alle 19:00 contro Nativz

Alle 22:00 contro Anorthosis

Programma del 23 agosto 2023

Alle 17:00 contro Karmine

Alle 20:00 contro Nativz

Alle 21:00 contro Anorthosis

I match si disputeranno al meglio di uno. Per poter ottenere la qualificazione alla successiva fase ad eliminazione diretta i Macko Esports dovranno classificarsi in prima o in seconda posizione nel gruppo. Potete seguirli in diretta ed incitarli collegandovi agli orari indicati sul canale Twitch PG Esports LoL!