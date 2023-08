Macko Esports agli EMEA Masters: nuove gare, iniziano i match Knockout Stage!

I Macko Esports hanno ben figurato nelle fasi iniziali degli EMEA Masters Summer 2023 guidando il Gruppo C con un punteggio perfetto di 6/6, vincendo contro Karmine Corp (squadra favorita del torneo e vincitrice di tre precedenti edizioni degli EMEA Masters), Anorthosis Famagusta Esports e Nativz. Adesso per i Macko iniziano i Knockout Stage!

Lunedì 28 agosto alle 17:00, Macko Esports giocheranno la Bo5 contro GTZ Esports, squadra portoghese del secondo seed del Gruppo A, per la prima volta qualificatasi ai quarti di finale del torneo.

Potete guardare la partita di oggi e tutti gli altri match dei Macko Esports agli EMEA Masters sul canale Twitch PG Esports LOL e non dimenticate di seguire Macko Esports su Instagram e sul sito ufficiale per essere sempre aggiornati sui risultati e le prossime partite della squadra.

Se invece volete dare il vostro supporto ai Macko Esports dal vivo potete partecipare al Watch Party nella Macko Gaming House di Monopoli (Bari) in via Lagravinese 50/E, l'evento è in programma dalle 16:30 di lunedì 28 agosto, una buona occasione per conoscere altri tifosi dei Macko e fare il tifo per la squadra con sede in Puglia.

E non dimenticate di (ri)guardare il video della vittoria dei Macko alla finale del PG Nationals Summer Split 2023 di inizio agosto, un trionfo che ha proiettato la squadra verso nuovi orizzonti.