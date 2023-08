Macko Esports, i campioni italiani sono pronti per gli EMEA Masters: quando e dove vederli

Reduci dal titolo italiano conquistato ai PG Nationals 2023 e dopo le personalissime soddisfazioni di CBOI e Six10, i Macko Esports sono ora pronti a conquistare l'Europa agli EMEA Masters, i cui Play-In partono ufficialmente oggi 14 agosto: ecco tutto quello che dovete sapere.

I PG Nationals 2023 di League of Legends si sono rivelati un successone per Macko Esports. Battendo per 3-1 in finale i Dsyre, i ragazzi di Monopoli si sono laureati campioni italiani per la quinta volta nella loro storia, un risultato che acquista ulteriore valore se pensiamo che ad oggi hanno partecipato in totale sei volte alla competizione. I Macko si sono dovuti arrendere solo ai PG Nationals 2022 contro gli Atleta Esport, ma ora sono pronti a ricucire la striscia positiva.

Alle soddisfazioni di squadra sono andate ad unirsi anche quelle personali del jungler Cboi, insignito con il premio Power Score, e il midlaner Six10, che ha invece conquistato il premio per miglior giocatore della finale. Scorrendo in coda a questa notizia potete rivivere i momenti salienti del match, oltre che le premiazioni di Cboi e Six10.

I Macko Esports sono ora carichissimi in vista del loro prossimo impegno, per il quale si stanno allenando presso la Gaming House di Monopoli. Vincendo i PG Nationals si sono infatti qualificati direttamente alla Fase a Gruppi degli EMEA Masters, competizione europea alla quale prenderanno parte le miglior compagini del nostro continente. Il sorteggio e la distribuzione nei gruppi si svolgeranno giovedì 17 agosto, mentre le squadre cominceranno a sfidarsi ufficialmente nella giornata di lunedì 21 agosto. Tutte le partite andranno in onda sul canale Twitch PG Esports LoL.

I Dsyre, in qualità di secondi classificati ai PG Nationals 2023, dovranno giocarsi la partecipazione al Group Stage degli EMEA Masters attraverso i Play-In, che cominciano ufficialmente oggi 14 agosto.