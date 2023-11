Macko Esports a Milan Games Week con tante attività e sorprese speciali

Nella cornice di Lucca Comics & Games, Macko Esports ha vinto il torneo Ultima Battaglia ma non c'è tempo per riposare perché un nuovo appuntamento per la squadra è già in programma a fine novembre.

Possiamo infatti annunciare che Macko Esports parteciperà a Milan Games Week & Cartoomics in programma dal 24 al 26 novembre 2023 a Fiera Milano (Roh), insieme ai partner Hype e Everyeye, sarà proprio lo stand del nostro magazine (Padiglione 13) a ospitare il team Macko Esports per una serie di attività live che non possiamo ancora svelarvi ma che vi riveleremo molto presto, prima dell'inizio della fiera milanese.

Se avete seguito la storica cavalcata dei Macko Esports agli EMEA Masters Summer e lo storico trionfo dei Macko al PG Nats Summer Split 2023, sappiate che le sorprese non sono ancora finite e a Milan Games Week avrete la possibilità di incontrare i membri del team, di scambiare quattro chiacchiere e seguire la squadra durante gli eventi in programma nei tre giorni di MGW.

Per saperne di più ed essere aggiornati sulle attività dei Macko vi invitiamo a tenere sempre sott'occhio i canali ufficiali: il sito internet Macko Esports e il profilo Instagram dove troverete foto, video e il calendario dei prossimi appuntamenti live e in streaming.