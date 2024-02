Macko eSports non fa sconti: doppia vittoria al League of Legends Italian Tournament

La tornata primaverile del League of Legends Italian Tournament (l'ex PG Nationals) prosegue come meglio non poteva per i ragazzi di Macko Esports, compagine di Monopoli attualmente detentrice del titolo italiano.

Li avevamo lasciati al termine della prima settimana del LIT Spring 2024 con una vittoria e una sconfitta, ma stavolta non hanno ceduto il passo a nessuno. Nella serata di giovedì primo febbraio si sono imposti sul team ENEMI3S, mentre ieri 2 febbraio hanno regolato i ragazzi di DREN ESports.

Dopo due settimane di torneo, i Macko Esports hanno dunque collezionato tre vittorie e una sconfitta, un ruolino di marcia che al momento garantisce loro la seconda posizione in classifica generale assieme ai rivali di Dsyre Esports. Al primo posto, per il momento, c'è Atleta Esports con quattro vittorie e nessuna sconfitta, ma la storia del LIT 2024 Spring è ancora tutta da scrivere.

I giochi si riaprono la prossima settimana, più precisamente alle 21:00 di giovedì 8 febbraio, quando Macko Esports affronterà il team Axolotl. Alle 20:00 di venerdì 9 febbraio i nostri dovranno invece vedersela con la capolista Atleta Esports, per un match si preannuncia scoppiettante.