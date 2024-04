Macko Esports non fa sconti: vince 3 partite e vola alla Knockout Stage degli EMEA Masters

La seconda giornata dei Play-In degli EMEA Masters, s'è rivelata un trionfo per i ragazzi di Macko Esports, che hanno messo a segno tre vittorie su tre e strappato un biglietto per la Knockout Stage.

Era fondamentale vincere e Macko Esports non ha disatteso le aspettative. Nella seconda giornata della Group Stage i ragazzi di Monopoli hanno sconfitto dapprima i cechi di Entropiq (prendendosi dunque l'immediata rivincita dopo la sconfitta del giorno precedente), poi gli olandesi di A One Man Army e infine pure i serbi di BeFive, non facendo sconti a nessuno.

Play-In EMEA Masters - Group Stage

Risultati seconda Giornata Gruppo B

Entropiq vs Macko 0-1

0-1 Macko vs A One Man Army 1-0

vs A One Man Army 1-0 BeFive vs Macko 0-1

Classifica Gruppo B dopo la seconda giornata

Macko Esports | 5 vittorie -1 sconfitta (qualificata alla Knockout Stage) Entropiq | 4-2 (qualificata alla Knockout Stage) A One Man Army | 2-4 BeFive | 1-5

Con il primo posto del girone B in saccoccia, Macko Esports ha dunque ottenuto l'accesso alla Knockout Stage dei Play-In degli EMEA Masters, dove dovrà vedersela con la compagine proveniente dall'Arabia Saudita Geekay Esports, che si è classificata seconda nel Gruppo D. Il match, decisivo per la qualificazione al Main Event degli EMEA Masters, è previsto per le ore 17:00 di oggi mercoledì 17 aprile. Contrariamente alle partite della Group Stage, sarà disputato al meglio di tre e non ammette errori: la missione è vincere!