Macko Esports si prende la rivincita su Dsyre e vola al LIT 2024 Spring Split

La quinta settimana del League of Legends Italian Tournament Spring Split 2024 (ex PG Nationals) ha un sapore dolce per i ragazzi di Macko Esports, che hanno collezionato due vittorie e una rivincita sui rivali storici.

La prima soddisfazione è arrivata giovedì sera, quando Macko Esports ha battuto Dysre Esports prendendosi l'agognata rivincita dopo la sconfitta subita lo scorso mese nel girone di andata. A questa gioia ne ha subito fatto seguito un'altra, dal momento che il giorno successivo i nostri si sono imposti anche su ENEMI3S, coronando così un doppietta molto importante ai fini della corsa verso i play-off. Si sottolinea l'ottima prestazione del support Vittorio "Click" Massolo, eletto MVP in entrambi i match.

Quando mancano due settimane e quattro partite valevoli per lo Spring Split 2024, Macko Esports occupa la seconda posizione in classifica a pari merito con aNc Outplayed e Dsyre Esports, avendo tutti un bottino fatto di sette vittorie e tre sconfitte. Imprendibili, al momento, i ragazzi di Atleta Esport, che guardano i rivali dall'alto verso il basso con dieci vittorie e neppure una sconfitta.

I giochi riprendono la prossima settimana: il 29 febbraio i nostri affronteranno DREN Esports, mentre il primo marzo dovranno vedersela con Axolotl.