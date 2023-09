Macko Esports sono pronti per l'Ultima Battaglia, il nuovo torneo PG Esports!

Dopo una calda estate che ha visto i Macko trionfare ai PG Nats Summer Split e autori di una ottima prova agli EMEA Masters Summer 2023, il team con base in Puglia è pronto per un nuovo importante appuntamento in calendario a partire dal prossimo 2 ottobre.

Macko Esports prenderà parte al torneo Pro-Am Ultima Battaglia, organizzato da PG Esports e che vedrà partecipare gli 8 team del PG Nats e i primi 2 del Proving Grounds. L'Ultima Battaglia inizierà il 2 ottobre, la finalissima del torneo si svolgerà il 4 novembre in LAN a Lucca Comics & Games 2023, rendendo dunque la nuova edizione della fiera toscana palcoscenico di un grande evento eSports.

Dopo la partecipazione da record agli EMEA Masters, l'obiettivo è quello di raggiungere la finale e uscire trionfati dall'Ultima Battaglia. La squadra ha anche confermato il roster che prenderà parte ai match del torneo, lo stesso che ha garantito prestazioni di altissimo profilo ai PG Nats Summer Split:

Markus "ACD" Käpp

Casper Bo "Cboi" Simonsen

Sixten "Six10" Hull

Teodor "Vzz" Cholakov

Vittorio "Click" Massolo

Il team Macko si sta preparando anche per il PG Nats Spring Split 2024, con le qualificazioni che prenderanno il via nei prossimi mesi. Ma prima, c'è ancora un'Ultima Battaglia da vincere!