Macko Esports prosegue la corsa verso i Play-Off al League of Legends Italian Tournament

Dopo la doppia gioia della scorsa settimana, nel terzo turno del League of Legends Italian Tournament (l'ex PG Nationals) i ragazzi di Macko Esports hanno collezionato una vittoria ed una sconfitta, rimanendo pienamente in corsa per i play-off.

La nuova tornata di match è cominciata come meglio non poteva nella serata di giovedì 8 febbraio, quando i ragazzi di Macko eSports si sono imposti sul team Axolotl. Purtroppo, non sono riusciti a bissare il successo il giorno successivo, quando invece sono stati sconfitti da Atleta Esport, team che attualmente detiene la testa della classifica del LIT 2024 Spring.

Dopo il terzo turno del League of Legends Italian Tournament, il ruolino di marcia di Macko Esports è composto da un totale di quattro vittorie e due sconfitte. Nonostante l'inevitabile delusione per i due KO, i nostri conservano il terzo posto in classifica a pari merito con AnC Outplayed e soprattutto rimangono pienamente in corsa per i play-off, ai quali possono accedere i primi quattro team classificati.

I match ricominciano la prossima settimana: a partire dalla ore 22:00 di mercoledì 14 febbraio Macko Esports affronterà Eko Academy, mentre alle 19:00 di giovedì 15 febbraio dovrà vedersela con AnC Outplayed, quest'ultima una partita che si preannuncia molto importante per delineare gli equilibri del podio del LIT 2024 Spring .