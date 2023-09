Macko Esports si rafforza per la nuova stagione: team al lavoro per il PG Nats Spring 2024

Dopo una estate di fuoco con la vittoria del torneo PG Nationals Summer Split 2023 e l'ottima prestazione agli EMEA Masters in Europa, i Macko Esports non si fermano e la squadra è già al lavoro in vista dei prossimi importanti appuntamenti.

Iniziamo con un nuovo innesto: Andrea "Korax Ravenclaw" Planamente entra come business partner in Macko Esports, già Esport Director della squadra dal 2020 dopo l'acquisizione del team Racoon e la fusione di questi ultimi con Macko. Il team con base a Monopoli è ora impegnato nella preparazione dei prossimi appuntamenti della nuova stagione, a partire dal PG Nats Spring Split 2024, le qualificazioni inizieranno nei prossimi mesi in vista delle gare primaverili. Macko Esports dovrà difendere il titolo di campione italiano conquistato al PG Nationals Summer Split lo scorso mese di agosto, uno dei momenti più importanti dell'anno per il mondo Esports italiano e non solo. Poche settimane fa, i ragazzi di Macko Esports sono stati i primi giocatori di una squadra italiana ad aver raggiunto la Top 8 per due volte di fila agli EMEA Masters, le semifinali e la Top 4, altro tassello dell'indimenticabile estate 2023 dei Macko.

Un trionfo che potete ripercorrere e rivivere nell'intervista a Macko Esports pubblicata su queste pagine dopo la vittoria al PG Nats Summer Split.