Macko Esports sconfiggono 3-1 Outplayed, per loro è il terzo titolo PG Nationals

Il PG Nationals Summer Split 2022 si è concluso ufficialmente con il risultato che molti si aspettavano: la vittoria della finale da parte dei Macko Esports contro gli aNc Outplayed. Per la terza volta nella sua storia, la squadra pugliese si aggiudica il titolo della massima serie italiana di League of Legends; ora occhi puntati agli EU Masters.

La finalissima tenutasi nella serata di domenica 7 agosto 2022 ha garantito spettacolo a tutti i fan del MOBA firmato Riot Games sin dal primo match, vinto dal team guidato da Cristoforo "Cristo" Di Maggio: l’ottima performance di Rharesh nella corsia inferiore con Ziggs e di ACD in quella superiore con Gangplank hanno posto i Macko in una condizione di vantaggio immediata; c’è stato un tentativo di risposta da parte degli Outplayed, ma in 27 minuti la pratica è stata chiusa.

Il secondo match ha invece visto una performance decisamente convincente da parte della compagine guidata da Panj e Brizz: StenBosse e Lotuss hanno dato filo da torcere ai Macko aprendo le danze con convinzione e aggressività, ma nei dieci minuti successivi questi ultimi hanno ristabilito il loro vantaggio. È bastato poi un teamfight per concedere a Dehaste e StenBosse le risorse necessarie per aggiudicarsi la partita: il Midlaner e il Toplaner degli Outplayed, rispettivamente con Cassiopeia e Gangplank, hanno guidato la carica fino al Nexus. Una serie di errori da entrambe le parti ha prolungato il match, ma Dehaste e soci infine hanno riequilibrato la serie.

L’affondo dei Macko è giunto con la terza sfida della BO5, dove sono riusciti a recuperare uno svantaggio in gold enorme e infine abbattere gli avversari contro ogni previsione; anche qui, a influire sono stati diversi errori da parte degli Outplayed nel mid-late game. Game 4, invece, ha visto i Macko Esports dominare sotto ogni punto di vista, arrivando infine al Nexus celebrando la meritata vittoria del loro terzo titolo: l’organizzazione è così diventata la prima a vincere il campionato italiano di League of Legends per ben tre volte, e in soli quattro split.

Ora gli occhi sono puntati agli European Masters, al quale gli aNc Outplayed si sono qualificati comunque per la fase play-in; al contrario, i Macko Esports partiranno direttamente dalla fase a gironi in quanto vincitori della finale italiana.

Nel mentre, nella giornata di sabato 6 agosto 2022 i MAD Lions si sono qualificati ai Summer Playoff della massima serie europea LEC con dieci vittorie e cinque sconfitte.