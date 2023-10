Macko Esports: la squadra italiana fa incetta di nomination agli Italian Esports Awards

Continua il periodo d'oro dei Macko Esports: il team con sede in Puglia ha raggiunto un nuovo traguardo nella scena competitiva italiana italiana, ricevendo ben tre nomination agli Italian Esports Awards 2023 promossi da IIDEA.

Macko agli Italian Esports Awards

Miglior Organizzazione Italiana (Best Italian Organization)

Miglior Team Competitivo Italiano (Best Italian Competitive Team)

Click in qualità di Miglior Giocatore Italiano (Best Italian Player)

La squadra si è aggiudicata infatti una nomination in tre diverse categorie tra cuicon la nomination di Vittorio "Click" Massolo.

Per l'occasione, Macko ha ringraziato il pubblico con un messaggio sui social:

"Queste candidature sono il frutto di duro lavoro, costanza e passione che ciascun membro della squadra ha mostrato ogni giorno. Senza il nostro instancabile staff, i giocatori e gli appassionati non avremmo potuto raggiungere un simile risultato."

La premiazione dei vincitori avverrà il prossimo 24 novembre 2023, in occasione della Milan Games Week & Cartoomis, a partire dalle ore 18:45 con un gala che vuole mettere l'Esport italiano al centro della scena.



Il team Macko Esports si è qualificato per la finale di Ultima Battaglia, in programma il 4 novembre nella cornice di Lucca Comics & Games 2023.