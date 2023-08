Macko Esports vince tutto nella prima giornata degli EMEA Masters Summer 2023

E' un momento d'oro per Macko: dopo aver portato a casa il quinto titolo italiano ai PG Nats 2023 Summer Split, Macko Esports apre alla grande anche gli EMEA Masters Summer Season 2023, iniziati il 21 agosto con la Group Stage. E il team con sede a Monopoli ha aperto le danze sconfiggendo tutti gli avversari del gruppo C.

Tre partite e tre vittorie nel primo giorno degli EMEA Masters: Macko Esports ha sconfitto in ordine Karmine Corp (team francese della LFL 2023 Summer Season), Nativx (squadra irlandese trionfatrice al NLC 2023 Summer Playoffs Nord Europa) e infine Anorthosis Famagusta, team greco qualificatosi ai Group Stage passando per i Play-In.

Una prima giornata assolutamente positiva per la squadra italiana, che prosegue il suo cammino con altri tre match in programma il 23 agosto secondo il seguente calendario:

Ore 17:00 Macko Esports vs Karmine Corp

Ore 20:00 Macko Esports vs Nativz

Ore 21:00 Macko Esports vs Anorthosis Famagusta

Potete guardare in diretta tutte le partite dei Macko agli EMEA Masters Summer 2023 sul canale Twitch PG Esports LOL e non dimenticate di seguire Macko Esports su Instagram e sul sito ufficiale per essere sempre aggiornati sui risultati dei match e sulle prossime gare in programma.

E per ingannare l'attesa non perdetevi il video del trionfo dei Macko alla finale del PG Nationals Summer Split 2023 di inizio agosto, un risultato di grande valore per la scena Esports italiana.