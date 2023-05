Macko Esports x Everyeye.it, lo sguardo sugli esport riparte dai pro player

Parlare di esport in Italia non è sempre facile. In questi anni abbiamo sperimentato vari approcci ed alla fine abbiamo capito che per occuparsi bene di esport, per raccontarlo, è necessario farlo avvicinandosi a quelle realtà che l'esport lo praticano ogni giorno, ad altissimo livello. Quando abbiamo conosciuto i ragazzi di https://www.mackoesports.com/ abbiamo capito che erano il team giusto con cui avviare questo tipo di collaborazione.

La missione è quella aprire una finestra sul mondo dell'esport professionale e competitivo, realizzando contenuti unici, che partono dall'esperienza dei pro player che giocano in Macko Esports.

In questa partnership quindi Macko Esports ed i suoi giocatori condivideranno la loro esperienza nel competitivo, fornendo ad Everyeye.it una visione privilegiata delle dinamiche interne di una squadra vincente, ed anche un punto di osservazione privilegiato della vita all'interno delle gaming house.

Everyeye.it a sua volta contribuirà in modo significativo ad amplificare la copertura mediatica della attività ed avventure sportive dei ragazzi del team, anche facendo conoscere la fatica, l'impegno e la dedizione che c'è dietro questo lavoro.

Macko x Everyeye.it: la partneship si fa anche visual

La partnership sarà manifestata ovviamente anche a livello visual su ogni declinazione del brand Macko Esports. Sulla nuova jersey ufficiale il logo Everyeye.it sarà presente sulla spalla, sulla manica e sul retro insieme agli sponsor. Su ogni prodotto grafico per i social (banner Twitter, post, story Instagram, ecc.) comparirà la dicitura in partnership con Everyeye.it - dove possibile, appena sotto il logo Macko Esports, a ribadire la stretta vicinanza delle due realtà.