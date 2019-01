Mad Box: mostrate le prime immagini concept del controller

Si continua a parlare della Mad Box, la nuova console next-gen di Slightly Mad Studios, team autore della serie Project CARS. Ian Bell, il CEO della compagnia, ha mostrato ora su Twitter un concept design per i controller che accompagneranno la console.

Ian Bell specifica come si tratti di un semplice concept, tuttavia con ogni probabilità la versione finale dovrebbe assomigliare notevolmente a quanto mostrato oggi: il design presenta forme sinuose che ricordano quelle del controller Xbox One e di joypad di aziende come Razer e Nacon, inoltre così come la console anche in questo caso troviamo un tripudio di colori e luci LED, unite ad un display il cui utilizzo dovrebbe variare a seconda del gioco.

Tanta curiosità dunque per questo progetto, a inizio gennaio Ian Bell ha mostrato il design di Mad Box ed ha affermato di avere alle spalle un grande investitore che lo aiuterà a produrre questa console next-gen apparentemente più potente di PlayStation 5 e Xbox Scarlett...