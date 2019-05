Mad Box potrebbe non uscire mai, due investitori abbandonano il progetto per Stadia

Continuano i problemi per Mad Box, la console di Slightly Mad Studios che dovrà necessariamente cambiare nome poichè quest'ultimo è già utilizzato da una compagnia francese specializzata in giochi mobile.

Nathan Bell, direttore marketing di Slightly Mad, ha fatto sapere che il futuro del progetto è attualmente in discussione dopo che "due grossi investitori hanno abbandonato il progetto a seguito dell'annuncio di Google Stadia."

Non sappiamo quindi se Slightly Mad abbia le risorse economiche per terminare il progetto Mad Box (nome provvisorio) o se la compagnia sia già alla ricerca di nuovi fondi e investitori. Bell si è limitato a dichiarare che attualmente il futuro della console "è in discussione", senza scendere nei dettagli. Non è escluso che lo studio possa rivedere i suoi piani e presentare una piattaforma meno potente e che richieda necessariamente minori investimenti rispetto a quanto annunciato a gennaio.

Restiamo in attesa di saperne di più, nei mesi scorsi Slightly Mad ha pubblicato anche alcuni concept render di Mad Box e del controller, dimostrando di credere seriamente nel futuro di questa piattaforma.