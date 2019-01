Mad Box: Slighty Mad assicura che sarà facile sviluppare per la console next-gen

Su Twitter, il CEO ha assicurato che "sarà davvero facile sviluppare per la console", anche per gli studi indipendenti che non hanno a disposizione risorse ingenti. Tra l'altro, la tecnologia cross-platform proprietaria potrà essere facilmente utilizzata per sviluppare anche su altre console e PC. Per quanto riguarda la sicurezza, Bell promette "il medesimo livello di protezione garantito dai grandi nomi attualmente presenti sul mercato", riferendosi chiaramente a Sony, Microsoft e Nintendo.

No excessive out of pocket expense. It will be very easy to develop for. And with our cross platform free technology, very easy to develop for other consoles and PC. — Ian Bell SMS (@bell_sms) 8 gennaio 2019

The same level of protection the big names have right now. — Ian Bell SMS (@bell_sms) 8 gennaio 2019