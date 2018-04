Mad Max, Pillars of Eternity e Brothers entrano nel catalogo di Origin Access

Electronic Arts ha recentemente aggiunto otto nuovi giochi all'interno del catalogo di Origin Access, il suo servizio in abbonamento per PC.

A fronte di una spesa mensile di soli 3,99 euro (oppure 24,99 euro annui) i giocatori possono scegliere tra un'ampia selezione di titoli, scaricabili e giocabili senza alcuna limitazione sui propri PC mentre la sottoscrizione è attiva. Le otto novità sono Mad Max, Brothers: A Tale of Two Sons (dai creatori del recente A Way Out), Pillars of Eternity: Hero Edition, Torment: Tides of Numenera, Prison Architect, Virginia, Ember e Spore

Al lancio, il servizio di Electronic Arts poteva contare su circa 40 giochi, perlopiù first-party. Con il tempo è cresciuto a dismisura accogliendo anche produzioni di compagnie terze parti, e ora ha superato il totale di 100. Lo scorso mese, ad esempio, hanno fatto il loro debutto anche Wasteland 2 e The Witness.

Su Xbox One è invece presente un servizio analogo, denominato però EA Access. Condivide con Origin Access la politica sui prezzi, ma differisce per alcuni titoli disponibili in catalogo. Il servizio non è mai stato lanciato su PlayStation 4. Cosa ve ne pare delle nuove aggiunte? Potete consultare la lista completa dei giochi inclusi a questo indirizzo.