MAD VMC #1: trapela un misterioso gioco Ubisoft per Xbox Series X/S?

L'insider Roberto Serrano' ha scoperto l'esistenza di una pagina prodotto sul Microsoft Store per il misterioso "MAD - VMC #1", evidentemente un nome in codice legato ad un progetto Ubisoft. Ma di cosa si tratta esattamente?

Pochissimi i dettagli, MAD - VMC #1 è etichettato come videogioco sportivo per Xbox Series X/S e Xbox One, tra le altre caratteristiche si parla di single player, multiplayer online (2-32 giocatori) e co-op (2-32 online). Da notare la didascalia "VMC Beta, for internal use only" e la copertina della pagina, un semplice sfondo nero con la scritta Confidential.

Non è escluso che possa trattarsi della Beta di un gioco già noti (Riders Republic o Roller Champions?) ma potrebbe riguardare anche un progetto del tutto nuovo, magari da svelare ai The Game Awards di venerdì 11 dicembre.

La sigla VMC non ci porta alla mente nessun gioco Ubisoft già conosciuto, ma vogliamo sapere anche la vostra opinione? A cosa è legata questa misteriosa sigla? Si tratta di un gioco del tutto nuovo oppure della versione di prova di un titolo già noto? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.