Madden NFL 19 esce il 10 agosto su PS4, Xbox One e PC

Dopo l'annuncio di maggio, Electronic Arts ha confermato che Madden NFL 19 uscirà il 10 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Con l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer: lo trovate in cima alla notizia.

Come confermato durante l'EA Play 2018, il gioco utilizzerà il Real Player Motion già visto su EA Sports UFC 3 per l'implementazione di animazioni ancora più precise e realistiche, così da offrire un'esperienza di gioco ancora più curata nei dettagli. Confermato anche l'arrivo di nuovi strumenti per la modalità Ultimate Team, consentendo agli utenti di sviluppare i propri atleti preferiti con una serie di nuovi aggiornamenti.

Madden NFL 19 sarà dunque disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 10 agosto.