Madden NFL 20 per PC, PS4 e Xbox One: il nuovo video è dedicato alla campagna principale

Gli autori di EA Tiburon e i vertici di Electronic Arts ci mostrano per la prima volta la campagna principale di Madden NFL 20, la nuova edizione della simulazione sportiva dedicata al football americano.

Il titolo vanterà una profonda campagna principale che permetterà agli appassionati di questo sport di diventare dei campioni di football americano con la modalità Face of Franchise: QB1. Ciascun utente potrà simulare un'intera carriera nella NFL e per lasciare il segno calandosi nei panni di un giocatore, un allenatore o un proprietario, tanto nella modalità a giocatore singolo quanto nei campionati del multiplayer online, affrontando un massimo di 32 squadre.

Ampio spazio sarà poi dato al sistema Superstar X-Factor, attraverso il quale avremo la possibilità di aggiungere un livello strategico alle partite per renderle più coinvolgenti tramite un sistema di progressione delle abilità che passerà per le vittorie conseguite in campo con il proprio team.

Come per ogni titolo EA Sports, naturalmente anche in Madden NFL 20 assisteremo a dei sensibili miglioramenti al gameplay e all'offerta contenutistica collegata alla modalità Ultimate Team, ottenendo ricompense per i risultati raggiunti con la propria squadra dei sogni. Tutte le innovazioni del sistema di gioco potranno essere fruite anche nelle altre modalità "classiche", come Allenatore.

La commercializzazione di Madden NFL 20 è prevista per il 2 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su queste pagine potete ammirare anche il video di presentazione della modalità Volta Football di FIFA 20 e un approfondimento su tutte le novità di gameplay di FIFA 20.