Madden NFL 20: pubblicata la classica simulazione per il Super Bowl LIV

Come da tradizione, in vista del weekend dedicato allo sport più popolare d'America, EA Sports ha pubblicato la classica previsione del risultato del Super Bowl LIV tra i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers, simulato con .

Il famoso simulatore di EA ha visto prevalere i Chiefs sui 49ers con un risultato di 35 a 31 ed ha inoltre decretato che il quarterback dei Chiefs, Patrick Mahomes, già sulla copertina di Madden NFL 20, sarà confermato per il secondo anno come MVP. Ovviamente queste previsioni non hanno alcuna valenza scientifica: l'anno scorso infatti Madden NFL 2019 aveva pronosticato la vittoria dei Los Angeles Rams sui New England Patriots con un punteggio di 30 a 27, mentre la partita finì a vantaggio di questi ultimi con un "low score" di 13 a 3.

Recentemente EA ha dichiarato che la scorsa edizione di Madden, quella del 2019, è stata la più venduta della storia del franchise. Se siete amanti della palla ovale e volete guardare il Super Bowl LIV in diretta, potete trovare tutti i dettagli a questo link.