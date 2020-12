Madden NFL 2021: disponibile l'aggiornamento per Xbox Series X e PS5, ecco i dettagli

Madden NFL 2021 si prepara ad esordire con una nuova veste sulle console next-gen: da oggi è infatti disponibile l'aggiornamento per Xbox Series X/S e PlayStation 5 che permetterà al famoso titolo dedicato alla palla ovale di sfruttare la potenza aggiuntiva delle nuove macchine.

Lo sport più popolare degli Stati Uniti è quindi pronto a rivivere nell'esperienza videoludica di Madden NFL 2021 anche sulle nuove console. Grazie alle caratteristiche di Xbox Series X/S e PS5 il gioco potrà contare su un nuovo sistema di animazioni basato su Next Gen Stats, una tecnologia di tracciamento in tempo reale nota agli appassionati di football che consente di raccogliere i dati di ogni singolo giocatore e di mostrarli a schermo: in questo caso però le informazioni verranno utilizzate dal motore di gioco per creare movimenti più realistici e fluidi.

I miglioramenti grafici andranno ad impattare anche sui modelli dei giocatori, ma così realistici come ora. Ovviamente a trarre vantaggio dalla potenza delle console sarà anche la risoluzione, fino al 4K, e il framerate che arriverà a 60 fps nelle fasi di gioco e 30 fps nelle cut-scene. Inutile citare poi la migliorata velocità di caricamento.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Madden NFL 2021 è già disponibile su PC, Xbox One, PS4 e sulle nuove Xbox Series X/S e PS5.