Madden NFL 21: il football americano si tinge di Next Gen nel video EA Play Live

In concomitanza con il video di presentazione di FIFA 21, i vertici di Electronic Arts hanno approfittato dell'evento EA Play Live per mostrare anche Madden NFL 21.

Il nuovo episodio della storica serie di simulazioni di football americano sarà diretto da EA Tiburon, in perfetta continuità con quanto sfornato in questi anni dalle fucine digitali di EA Sports. Presentato ufficialmente nel corso del primo evento sui giochi Xbox Series X d'inizio maggio, Madden NFL 21 promette di rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per tutti i fan della National Football League nordamericana.

In funzione dell'avvento a fine anno delle console nextgen, il team di EA Tiburon ha provato a edificare una nuova impalcatura ludica, grafica e contenutistica sulle già solide fondamenta dell'attuale Madden NFL 20. Oltre all'ovvio aggiornamento degli atleti e della gigantesca macchina promozionale che muove le diverse franchigie del football americano, nel titolo troveranno spazio diverse innovazioni legate, ad esempio, alle tattiche da attuare sul campo, alle animazioni e al motore fisico, a cui si aggiungono le sorprese che ci attendono immergendoci nelle modalità Carriera, Ultimate Team e Allenatore.

Il lancio di Madden NFL 21 è previsto per il 28 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One e per fine 2020 su PS5 e Xbox Series X, con update gratuito per le versioni su console nextgen con funzioni come lo Smart Delivery di Microsoft. Ricordiamo ai nostri lettori che nel frattempo sono disponibili anche il video gameplay di Star Wars Squadrons e il trailer di presentazione di Lost in Random, anch'essi presentati durante lo show digitale approntato da Electronic Arts per mostrarci i principali videogiochi della compagnia in arrivo nei prossimi mesi su PC e console.