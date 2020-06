Madden NFL 21 per PS5 e Xbox Series X gratis a chi lo acquista su PS4 e Xbox One

EA Sports ha annunciato che l'iniziativa Dual Entitlement di Madden NFL 21, già annunciata per Xbox Series X, sarà estesa anche a PlayStation 5.

Ciò significa che tutti coloro che acquisteranno Madden NFL 21 su PlayStation 4 e Xbox One potranno effettuare l'upgrade gratuito alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X quando verranno pubblicate. Non sono ancora state snocciolate le migliorie che contraddistingueranno l'edizione next-gen di Madden NFL 21, ma EA ha assicurato che "includerà funzioni indisponibili sulle console di vecchia generazione". Quest'offerta rimarrà attiva fino al lancio del capitolo successivo della serie, ossia Madden NFL 22, ma prevederà un'importante eccezione: EA ha spiegato che "i dischi non potranno essere impiegati per effettuare l'upgrade per una console senza lettore". In altre parole, coloro che acquisteranno l'edizione su disco di Madden NFL 21 per PlayStation 4, non potranno effettuare l'upgrade gratis alla versione PlayStation 5 se acquisteranno la Digital Edition della console di Sony.

La medesima opportunità sarà concessa anche a molti altri giochi per Xbox Series X (Halo Infinite, Cyberpunk 2077, Yakuza Like a Dragon, ecc) grazie al programma programma Smart Delivery di Microsoft, le cui caratteristiche sono state elencate nel dettaglio proprio nella giornata di ieri. Invece, Sony non ha ancora presentato una funzionalità analoga per PS5. Ad oggi, l'unico altro titolo noto con supporto all'upgrade gratis su PS5 è Destiny 2.

Vi lasciamo al Reveal Trailer di Madden NFL 21, che fissa la data d'uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 28 agosto.