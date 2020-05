Madden NFL 21: il simulatore di football targato EA si presenta su Xbox Series X

Dopo averne fatto un breve accenno durante l'ultima riunione con gli azionisti diretta dal CEO Andrew Wilson, Electronic Arts pubblica le primissime scene di gameplay in salsa Xbox Series X di Madden NFL 21, il nuovo capitolo della storica simulazione di football americano in arrivo su PC e console a fine anno.

Il trailer confezionato dall'azienda statunitense mostra degli spezzoni di gameplay con grafica nextgen tratti da uno dei titoli di punta della produzione EA Sports in arrivo a fine anno su PC e console. Partendo dalle solide fondamenta costruite da EA Tiburon con l'attuale Madden NFL 20, il prossimo episodio della serie vanterà una campagna principale ancora più profonda, per la gioia dei cultori di questo sport e delle sue interpretazioni videoludiche.

Con l'avvento delle console di prossima generazione, assisteremo poi a delle importanti innovazioni sia a livello di grafica che di contenuti, in quest'ultimo caso grazie alla ricca pletora di modalità a cui accedere tra Carriera, Allenatore, Ultimate Team e sfide multiplayer "canoniche". Il lancio di Madden NFL 21 è previsto, come di consueto per questa serie, tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno su Xbox Series X, come pure su Xbox One e, presumiamo, PC, PS4 e PS5.