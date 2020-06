Madden NFL 21 e Smart Delivery: EA ci ripensa ed estende i tempi per l'upgrade su Series X

Sappiamo ormai che spetta ai singoli team di sviluppatori decidere come comportarsi in merito allo Smart Delivery di Xbox Series X, ovvero quel sistema che consente di acquistare un gioco sull'attuale generazione e sbloccare gratuitamente l'upgrade utile a sfruttare l'hardware next-gen.

Il recente annuncio di Electronic Arts sullo Smart Delivery di Madden NFL 21 ha però scontentato tutti, spingendo il publisher ad agire diversamente in merito all'upgrade. Se inizialmente le possibilità di ricevere gratuitamente la versione next-gen del gioco era solo per gli utenti che acquistavano il titolo su Xbox One entro il 31 dicembre 2020 e passavano a Series X prima del 31 marzo 2021, adesso la promozione durerà fino al giorno di debutto del prossimo titolo della serie. Ciò significa che chiunque acquisterà Madden NFL 21 su Xbox One potrà ricevere l'upgrade senza costi aggiuntivi fino all'estate 2021, periodo nel quale dovrebbe arrivare sul mercato Madden NFL 22.

Non ci è dato sapere come funzionerà il passaggio per gli utenti PlayStation 4 che acquisteranno anche PlayStation 5 ed è probabile che questo sia uno degli argomenti che verranno trattati nel prossimo evento dedicato ai giochi della console Sony. In ogni caso è probabile che anche la concorrenza implementerà un sistema del genere e che EA applicherà le stesse tempistiche per l'upgrade.