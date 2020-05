Madden NFL 21 su Xbox Series X: sì allo Smart Delivery, ma solo per un tempo limitato

Nel corso dello speciale appuntamento con Inside Xbox andato in onda giovedì 7 maggio, Electronic Arts ha ufficialmente annunciato Madden NFL 21, prima iterazione next gen della celebre serie sportiva.

In seguito al reveal del titolo destinato, la software house ha offerto alcuni dettagli aggiuntivi sul supporto offerto da EA alle console di casa Microsoft. In particolare, è stato confermato che Madden NFL 21 consentirà agli utenti verdecrociati di usufruire della funzione Smart Delivery. Ciò significa che coloro che acquisteranno il titolo su Xbox One e decideranno in seguito di passare a Xbox Series X potranno procedere gratuitamente ad un update che aggiorni Madden NFL 21, arricchendolo con le feature previste per la next gen.



La possibilità di usufruire del servizio, tuttavia, non sarà disponibile a tempo indeterminato, ma al contrario avrà termine in una data specifica. Nello specifico, i giocatori potranno usufruire dei benefici offerti dallo Smart Delivery solamente rispettando due condizioni:

L'acquisto di Madden NFL 21 per Xbox One dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020;

L'upgrade su Xbox Series X dovrà essere realizzato entro il 31 marzo 2021;

Tra i titoli che hanno confermato il proprio supporto a quest'interessante funzione, lo ricordiamo, figura anche la prossima produzione di CD Projekt Red. Il team ha infatti confermato che Cyberpunk 2077 supporterà lo Smart Delivery