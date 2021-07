Madden NFL 22: EA svela le novità del gioco di football americano

In vista dell'EA Play del 22 luglio, Electronic Arts sta pubblicando una serie di approfondimenti sui videogiochi della lineup autunno/inverno e dopo le novità su Apex Legends e FIFA 22 arrivano ora nuovi dettagli su Madden NFL 22.

Madden NFL 22 introdurrà una modalità Franchise (Franchigie) riprogettata grazie al supporto di NFL Dynamic Gameday, il tool che si basa sui risultati e sulle partite del campionato National Football League per aggiornare le statistiche di giocatori e squadre. Così come FIFA 22, anche il nuovo gioco della NFL potrà contare su una IA avanzata pensata per migliorare la resa in campo dei singoli atleti.

Ci sarà una modalità Scouting rinnovata (ma non sono stati diffusi particolari dettagli in proposito) ed è stato confermato il ritorno di Madden NFL Ultimate Team, la modalità manageriale che tanto successo ha riscosso negli ultimi anni.

In generale il team di sviluppo ha fatto tesoro delle critiche ricevute per mettere a punto i vari aspetti di Madden NFL 22 per venire incontro alle esigenze della community. Il nuovo gioco della serie Madden sarà disponibile dal 20 agosto su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, poche settimane prima dell'avvio della prossima stagione della National Football League, in programma a metà settembre.