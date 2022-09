Madden NFL 23 batte tutti ad agosto negli USA, Spider-Man torna sul podio

Sul fronte hardware PlayStation 5 è stata la console più venduta negli USA ad agosto mentre per quanto riguarda i giochi è Madden NFL 23 a farla da padrone assoluto della classifica americana.

Madden NFL guadagna il podio della classifica USA al lancio per il ventitreesimo anno consecutivo, nel 2022 Madden è stato il quinto franchise in Nord America per vendite in dollari, dietro solamente a Horizon Forbidden West, Leggende Pokemon Arceus, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker e Elden Ring di FromSoftware

Saints Row debutta al secondo posto della Top 20 USA seguito da Marvel's Spider-Man, tornato sul terzo gradino del podio grazie al boost della versione PC. Al quarto posto troviamo Elden Ring seguito da MultiVersus Founder's Pack Edition, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, MLB The Show 22 e Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch. Da segnalare anche il debutto di Soul Hackers 2 in quindicesima posizione.

Le posizioni dalla 11 alla 20 sono occupate rispettivamente da Digimon Survive, Horizon Forbidden West, Call of Duty Vanguard, Far Cry 6, Soul Hackers 2, Super Smash Bros Ultimate, Gran Turismo 7, Kirby E La Terra Perduta, The Elder Scrolls V Skyrim e Leggend Pokemon Arceus.