Madden NFL 23: EA ha perso il 60% dei salvataggi dei giocatori nella modalità Franchise

Electronic Arts ha confermato che, a causa di una grossa perdita di dati interna, il 60% dei file di salvataggio della modalità Franchise di Madden NFL 23 archiviati online è andato perso.

In un post sul forum ufficiale del gioco, EA Sports si è scusata per il problema, che ha avuto un impatto sui giocatori che hanno effettuato l'accesso ai campionati della modalità Franchise tra il 28 e il 29 dicembre. "Sfortunatamente, se hai effettuato l'accesso ai campionati Franchise durante questo periodo, i tuoi dati sono stati interessati da un problema di archiviazione che ha provocato il danneggiamento dei file in Franchise", ha affermato il publisher.

La modalità Franchise ricopre un ruolo centrale nella serie di Madden NFL, e consente ai giocatori di gestire una squadra per più stagioni. EA ha però dichiarato di non essere in grado di recuperare tutti i dati degli utenti: "Prima di tutto, ci dispiace che sia successo", ha precisato EA. "Sappiamo quanto sia importante Franchise per voi e stiamo lavorando attivamente a una soluzione per ripristinare alcuni file tramite un backup il prima possibile. Tuttavia, non tutti i campionati interessati possono essere ripristinati. Il team attualmente prevede di recuperare circa il 40% dei campionati".

Al momento non sappiamo numericamente quanti siano gli utenti di Madden NFL 23 coinvolti nella spiacevole situazione. EA ha promesso di mantenere aggiornati i giocatori nel corso di questa settimana.

Intorno allo stesso periodo, in Madden NFL 23 sono apparsi dei grattacieli a causa di uno strano bug del titolo.