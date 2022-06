Madden NFL 23 sarà presentato il 2 giugno: Coach Madden protagonista delle tre cover

Quest'oggi, in occasione del Madden Day, che celebra la nascita della leggendaria serie videoludica avvenuta il primo giugno 1988 con John Madden Football, EA Sports ha fissato la data del reveal di Madden NFL 23 e svelato tre cover davvero speciali.

Per prima cosa, aprite il calendario del vostro smartphone e fissate l'appuntamento: alle ore 16:00 di domani 2 giugno verrà pubblicato il reveal trailer di Madden NFL 23. EA Sports non ha fornito alcuna anticipazione in merito al gioco, tuttavia nell'immagine d'anteprima dell'evento su YouTube intravediamo il logo ci un certo Fieldsense Gameplay System, che ha tutta l'aria di essere una nuova tecnologia al servizio della giocabilità.

Nessun segreto invece per le tre cover che caratterizzeranno le differenti edizioni di Madden NFL 23, che celebreranno la carriera del leggendario John Madden. Il celeberrimo coach e conduttore sportivo che dà il nome alla serie campeggerà su tre differenti copertine che omaggeranno altrettanti momenti della sua carriera. La All Madden Edition, nello specifico, presenterà un artwork realizzato dal popolare artista sportivo Chuck Styles. Potete ammirarle tutte quante nella galleria in calce a questa notizia.

A margine, EA Sports ha promesso di donare la bellezza di 5 milioni di dollari nell'ambito del programma John Madden Legacy Commitment to Education. La prima metà verrà elargita nel corso dei prossimi cinque anni alle organizzazioni nonprofit College Track, Mission Bit, StreetCode Academy e Girls Who Code, mentre l'altra metà verrà convogliata nella nascita dell'EA Madden Scholarship, che in collaborazione con UNCF (United Negro College Fund) supporterà gli studenti di 12 Historically Black Colleges and Universities.