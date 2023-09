Madden NFL 24, pronti ad una nuova sessione di football? Il gioco è gratis per il weekend

Dopo il tributo ad una leggenda del football con Madden NFL 23, è tempo di scoprire ciò che di nuovo ha da offrire l'ultima iterazione del noto franchise targato EA, Madden NFL 24. Uscito da meno di un mese - esattamente il 18 agosto di quest'anno -, il titolo sviluppato da Tiburon è ora disponibile in forma gratuita, ma per poco.

Con una notizia che è giunta come un fulmine a ciel sereno, il sequel di Madden NFL 23 può essere giocato senza procedere al suo acquisto per l'intero weekend ormai alle porte. Affrettatevi a scoprire nel dettaglio tutte le migliorie apportate da Madden NFL 24: i movimenti più realistici dei personaggi e l'IA più intelligente sono solo alcune delle novità dell'ultimo capitolo.

Madden NFL 24 può essere provato da oggi fino al 10 settembre 2023. I pochi giorni a disposizione sono comunque sufficienti per divertirsi con la riproposizione videoludica di uno degli sport più amati sul suolo americano. L'implementazione della tecnologia SAPIEN in MAdden NFL 24 ha segnato un punto di svolta nel realismo dei giocatori NFL, dettato anche dalla nuova iterazione di FieldSENSE e molto altro ancora. Proverete Madden NFL 24 in questi giorni? Sfrutterete o no l'iniziativa della prova gratuita giunta a meno di un mese dal lancio del progetto? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.