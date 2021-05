Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness: il celebre manga diventa un Action RPG!

Giornata ricchissima di novità per gli amanti del manga di Akihito Tsukushi: a stretto giro dalla conferma della produzione di una seconda Stagione dell'anime di Made in Abyss, arriva infatti l'annuncio di una produzione videoludica dedicata.

Spike Chunsoft ha infatti annunciato Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, Action RPG che andrà ad esplorare le cupe atmosfere del manga. Le informazioni sulla produzione non sono molte, ma è stato confermato il coinvolgimento nel progetto del mangaka Akihito Tsukushi. Il gioco ripercorrerà le vicende narrate nell'opera originale grazie alla modalità Storia. Tuttavia, l'Action RPG proporrà anche una vicenda inedita, redatta sotto la supervisione dell'autore nipponico. Quest'ultima sarà ambientata pochi giorni dopo la partenza di Riko e Reg per l'Abisso. Direttamente sulle pagine del sito teaser di Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, potete trovare alcune prime immagini della produzione Spike Chunsoft.

Al momento, manca una data di pubblicazione precisa per Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, ma Spike Chunsoft ha confermato che l'Action RPG raggiungerà il mercato nel corso del 2022. In Europa, il titolo potrà godere di un'edizione retail, edita da Numskull Games. Tra le piattaforme destinate ad accogliere il titolo, sono state per ora indicate Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC. Ovviamente, il gioco potrà essere fruito anche su PlayStation 5, grazie alle funzioni di retrocompatibilità della console.