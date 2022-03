MadiaWorld: il nuovo Volantino con le offerte della Festa della Donna è disponibile

MediaWorld si prepara all'imminente Festa della Donna lanciando il nuovo Volantino "Tech is Woman", ricco di offerte pensate per il gentil sesso. In mezzo a tante opportunità, non mancano neppure degli sconti dedicati al mondo dei videogiochi.

Fino al 9 marzo, online e in negozio, potete trovare una buona varietà di sconti su console, videogiochi e accessori selezionati. Spiccano, in tal senso, i tagli operati ai bundle di casa Nintendo: Switch con una copia di Leggende Pokémon Arceus è proposta a 339,99 euro anziché 359,98 euro, mentre Nintendo Switch Lite (gialla, turchese, blu, rosa corallo e grigia) con Animal Crossin New Horizons a 259,99 euro invece di 279,98 euro. Sconti anche sui Joy-Con, acquistabili a 69,99 euro al posto di 79,99 in diverse combinazioni di colori (rosa-verde neon, viola-arancione neon, blu-rosso neon e blu-giallo neon).

Restando a Kyoto, segnaliamo anche diversi videogiochi per Switch in sconto a 49,99 euro, come Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Kart 8 Deluxe e Mario Party Superstars, oltre a Ring Fit Adventure a 69,99 euro. Sul versante Sony ci sono invece Battlefield 2042 per PS4 a 29,99 euro, Battlefield 2042 per PS5 a 39,99 euro ed F1 2021 per PS4 e PS5 a 29,99 euro.

Potete consultare le offerte del Volantino "Tech is Woman" sul sito di MediaWorld. La promozione, ribadiamo, rimarrà attiva online e in negozio fino al 9 marzo.