MADiSON: l'horror tra PT e Project Zero ha una data su PC, PlayStation, Xbox e Switch

Il nuovo video di MADiSON confezionato da Bloodious Games offre alla ricostituita software house indipendente (conosciuta in origine come Nosebleed) l'opportunità di annunciare ufficialmente la data di lancio della loro avventura horror ispirata a P.T. e Fatal Frame/Project Zero.

La nuova esperienza a tinte oscure del team Bloodious pone gli appassionati del genere nei panni di Luca, un giovane cacciatore di fantasmi che si recherà in una casa infestata per completare un rituale iniziato decenni addietro da un collettivo di "indagatori dell'incubo" scomparso misteriosamente.

Proprio come nella serie di Fatal Frame, lo strumento principale del notro alter-ego sarà una vecchia fotocamera istantanea: utilizzandola, Luca potrà esorcizzare le entità demoniache immortalandone la sagoma deforme su pellicola e cercare di risolvere gli enigmi ambientali raccogliendo gli indizi lasciati dagli spiriti.

Come spiegato dai ragazzi di Bloodious nel video che campeggia a inizio articolo, la commercializzazione di MADiSON è prevista per il 24 giugno su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Se volete farvi un'idea dell'esperienza di gioco offerta da questa esperienza thrilling da vivere rigorosamente in prima persona e in singleplayer, qui trovate un video gameplay di MADiSON sui primi dodici minuti della campagna principale.