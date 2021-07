MADiSON: l'horror psicologico tra P.T. e Fatal Frame terrorizza in video

Il team di sviluppo indipendente di Nosebleed Games presenta in video MADiSON, un horror psicologico che trae ispirazione dalle atmosfere di P.T. di Hideo Kojima e dall'esperienza medianica offerta da serie come Fatal Frame (o Project Zero).

Descritta dai suoi stessi autori come "un'avventura dalla narrativa intrigante e avvincente", MADiSON invita gli appassionati del genere a indossare i panni di Luca, un ragazzo chiamato a esplorare una casa infestata da un demone per proseguire un sanguinoso rituale iniziato decenni addietro e mai conclusosi per la morte dei precedenti "esorcisti amatoriali".

Le dinamiche di gameplay elaborate dal team di Nosebleed vertono attorno alla risoluzione degli enigmi ambientali disseminati nello scenario: il nostro alter-ego potrà utilizzare una fotocamera istantanea per scattare delle foto medianiche con cui scoprire i segreti della mappa e svelare l'esatta posizione dei fantasmi e delle creature demoniache che infestano ogni stanza.

La rigiocabilità dell'avventura principale sarà garantita dagli eventi attivati casualmente e dai puzzle ambientali che cambieranno ad ogni partita, insieme ai fenomeni paranormali a cui assistere tra apparizioni inattese e rumori agghiaccianti. L'uscita di MADiSON è prevista nei prossimi mesi su PC. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini esplicative e il nuovo video gameplay.