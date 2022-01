MADiSON: l'horror tra PT e Fatal Frame slitta su PC, ma arriverà anche su console

Per colpa di una controversia legale che ha interessato gli sviluppatori di MADiSON, il team di Nosebleed Games si è visto costretto a ricostituirsi come Bloodious Games e a rinviare a tempo indeterminato il lancio della versione PC della loro avventura horror tra PT e Fatal Frame.

A darne conferma è lo stesso CEO di Bloodious Games, Alexis Di Stefano, con un messaggio in cui spiega che i piani di commercializzazione di MADiSON sono stati stravolti dalla disputa legale per il nome della sua software house. In compenso, il boss del team Bloodious riferisce di aver stretto un accordo con Perp Games e di essersi attivato per lanciare al più presto MADiSON su Steam.

Nei prossimi mesi, gli autori di questo interessante horror psicologico, con l'aiuto dei loro nuovi partner commerciali, promettono di realizzarne il porting su console, anche se non vengono fornite ulteriori indicazioni sulla rosa di piattaforme interessate.

A chi ci segue, ricordiamo che MADiSON narra la storia di Luca, un ragazzo intenzionato a recarsi in una casa infestata da un demone per completare un rito di esorcismo iniziato decenni addietro ma mai conclusosi per la morte dei precedenti ricercatori del paranormale. L'esperienza di gioco promessa da MADiSON verte attorno alla risoluzione di numerosi enigmi ambientali con l'ausilio di una fotocamera istantanea: gli spiriti immortalati nelle foto appena scattate forniranno a Luca degli indizi sulle azioni da compiere e sull'esatta ubicazione delle creature demoniache che infestano ogni stanza.

Per un approfondimento ulteriore, qui trovate il video gameplay di MADiSON dalla Gamescom 2021.