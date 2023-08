MADiSON, l'orrore psicologico abbraccia la realtà virtuale: gameplay della versione PS VR2

Dalle pagine del PlayStation Blog arrivano diverse nuove informazioni su MADiSON VR, la versione in realtà virtuale per PlayStation VR2 che si prepara a rendere ancora più inquietante l'orrore psicologico ideato da Bloodious Games.

Anzitutto, la versione VR del survival horror in prima persona verrà pubblicata nell'autunno 2023, precisamente attorno al periodo di Halloween, sebbene per adesso non è stata rivelata una data d'uscita più precisa. In aggiunta, Sony diffonde anche un trailer della versione PS VR2, dando così ai fan un assaggio più concreto del lavoro fin qui svolto da Bloodious Games e mostrando anche le differenze rispetto alle versioni standard già pubblicate nel corso del 2022 (per approfondire non perdetevi la nostra recensione di MADiSON).

Su PS VR2 MADiSON si presenterà ancora più immersivo grazie alla potenza delle tecnologie implementate dal visore Sony di nuova generazione, mostrandosi migliorato anche in termini visivi con effetti d'illuminazione più curati e realistici. Ci saranno inoltre nuove opportunità d'interazione con l'ambiente circostante, con la possibilità di analizzare ogni dettaglio in maniera ancora più approfondita tramite la realtà virtuale.

La nuova versione del survival horror psicologico di Bloodious Games promette dunque di rivelarsi un passo avanti rispetto alle precedenti edizioni in termini di coinvolgimento e terrore: non resta dunque che attendere il prossimo Halloween per vivere (o rivivere) l'avventura in VR.